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Боец UFC Хабиб Нурмагомедов: «Мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться»
Мужчине явно понравился процесс трештока.
Хабиб Нурмагомедов, после боя с которым ирландец Конор Макгрегор уже никогда не отправится в Вальхаллу, продолжает жечь. На этот раз вне октагона.
Российский боец UFC выложил в инстаграме пост с провокативной подписью: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».
Возможно, Хабиб намекает на то, как много личных фанатов у него появилось после боя с Конором. Или на самого Макгорегора, который после поединка написал в твиттере: «Отличная схватка. Жду реванша».
- Хабиб размазал Конора в четвертом раунде боя при помощи удушающего приема.
- 8 октября боец UFC прилетит в Махачкалу.
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