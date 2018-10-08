«Давай теперь поговорим». Ответочка Хабиба за трешток Конора – вместо тысячи слов

Во время нескончаемого трештока Конора Макгрегора на пресс-конференциях Хабиб Нурмагомедов вел себя сдержанно. До самого боя.

«Let's talk now [Давай теперь поговорим]», – с этими словами Нурмагомедов положил Макгрегора на лопатки и принялся осыпать ударами. Задиристый ирландец, как ни странно, все это время молчал.

Нурмагомедов завершил бой удушающим приемом в четвертом раунде. Он выиграл все 27 боев, в то время как Макгрегор потерпел в UFC второе поражение. Он жаждет реванша.

Хабиб обеспечил бою максимальную скандальность, спровоцировав массовую драку по окончании поединка.

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