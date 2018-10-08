Getty Images
Бузова и Тимати в опасности – за сутки в инстаграме Хабиба стало на 3 млн подписчиков больше
То ли еще будет.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за сутки после боя с Конором Макгрегором набрал более 3 миллионов подписчиков в инстаграме.
До боя число фолловеров равнялось 6,8 миллионам. Сейчас же на счетчике у чемпиона 10 миллионов человек, сообщает Life.
- Нурмгаомедов защитил титул благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
- Хабиб – самый популярный спортсмен России в инстаграме. Он вошел в топ-5 самым популярных людей России, уступая только Ольге Бузовой, Тимати, Ксении Бородиной и Павлу Воле.
Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте