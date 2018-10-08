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Бузова и Тимати в опасности – за сутки в инстаграме Хабиба стало на 3 млн подписчиков больше

Бузова и Тимати в опасности – за сутки в инстаграме Хабиба стало на 3 млн подписчиков больше
Eurosport

11 мин. назад

То ли еще будет.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за сутки после боя с Конором Макгрегором набрал более 3 миллионов подписчиков в инстаграме.

До боя число фолловеров равнялось 6,8 миллионам. Сейчас же на счетчике у чемпиона 10 миллионов человек, сообщает Life.

  • Нурмгаомедов защитил титул благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
  • Хабиб – самый популярный спортсмен России в инстаграме. Он вошел в топ-5 самым популярных людей России, уступая только Ольге Бузовой, Тимати, Ксении Бородиной и Павлу Воле.

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

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