Бузова и Тимати в опасности – за сутки в инстаграме Хабиба стало на 3 млн подписчиков больше

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за сутки после боя с Конором Макгрегором набрал более 3 миллионов подписчиков в инстаграме.

До боя число фолловеров равнялось 6,8 миллионам. Сейчас же на счетчике у чемпиона 10 миллионов человек, сообщает Life.

Нурмгаомедов защитил титул благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Хабиб – самый популярный спортсмен России в инстаграме. Он вошел в топ-5 самым популярных людей России, уступая только Ольге Бузовой, Тимати, Ксении Бородиной и Павлу Воле.

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

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