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Дрейк в момент прыжка Хабиба скорчил такое лицо, что моментально стал героем мемов

Дрейк в момент прыжка Хабиба скорчил такое лицо, что моментально стал героем мемов
Eurosport

1 час назад

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После боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором дагестанский боец перелез через сетку октагона и начал драку с членами команды ирландца.

В твиттере набирает популярность фотография рэпера Дрейка, который был в команде Конора в момент прыжка Хабиба.

Куда же без мемов по теме:

Дрейк после того, как Хабиб спрыгнул с ограждения в толпу.

Дрейк, когда увидел, что Хабиб спрыгнул с клетки. «Это был не божественный план».

Когда увидел, что Дрейк выпрыгнул из клетки.

Сила веры.

Дрейк до и после прыжка Хабиба.

  • За спровоцированное побоище Хабиб может лишиться титула.
  • Нурмагомедов победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

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