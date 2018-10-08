Дрейк в момент прыжка Хабиба скорчил такое лицо, что моментально стал героем мемов
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После боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором дагестанский боец перелез через сетку октагона и начал драку с членами команды ирландца.
В твиттере набирает популярность фотография рэпера Дрейка, который был в команде Конора в момент прыжка Хабиба.
Куда же без мемов по теме:
Дрейк после того, как Хабиб спрыгнул с ограждения в толпу.
Дрейк, когда увидел, что Хабиб спрыгнул с клетки. «Это был не божественный план».
Когда увидел, что Дрейк выпрыгнул из клетки.
Сила веры.
Дрейк до и после прыжка Хабиба.
- За спровоцированное побоище Хабиб может лишиться титула.
- Нурмагомедов победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
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