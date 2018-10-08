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10 няшных фото сногсшибательной дагестанской певицы, под песню которой Хабиб выходит в октагон
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Сабина Саидова – дагестанская певица, которая живет в Нью-Йорке. Под ее песню «Дагестан» выходит на бои чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Девушка не только классно поет, но и эффектно выглядит. Убедитесь сами.
Сабина и пляж
Сабина и красивая машина
Сабина и Нью-Йорк
Сабина и ч/б
Сабина и красивый вид с балкона
Сабина и летний день
Сабина с мамой
Сабина и горы
Сабина и шикарная улыбка
Сабина и Хабиб
- Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, на его счету 27 побед из 27 возможных.
- Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом, за что его могут лишить титула.
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