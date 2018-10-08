10 няшных фото сногсшибательной дагестанской певицы, под песню которой Хабиб выходит в октагон

Сабина Саидова – дагестанская певица, которая живет в Нью-Йорке. Под ее песню «Дагестан» выходит на бои чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Девушка не только классно поет, но и эффектно выглядит. Убедитесь сами.

Сабина и пляж

Сабина и красивая машина

Сабина и Нью-Йорк

Сабина и ч/б

Сабина и красивый вид с балкона

Сабина и летний день

Сабина с мамой

Сабина и горы

Сабина и шикарная улыбка

Сабина и Хабиб

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, на его счету 27 побед из 27 возможных.

Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом, за что его могут лишить титула.

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