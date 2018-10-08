Eurosport

10 няшных фото сногсшибательной дагестанской певицы, под песню которой Хабиб выходит в октагон

10 няшных фото сногсшибательной дагестанской певицы, под песню которой Хабиб выходит в октагон
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Девушка, на которую ты точно теперь подпишешься в инстаграме.

Сабина Саидова – дагестанская певица, которая живет в Нью-Йорке. Под ее песню «Дагестан» выходит на бои чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Девушка не только классно поет, но и эффектно выглядит. Убедитесь сами.

Сабина и пляж

Сабина и красивая машина

Сабина и Нью-Йорк

Сабина и ч/б

Сабина и красивый вид с балкона

Сабина и летний день

Сабина с мамой

Сабина и горы

Сабина и шикарная улыбка

Сабина и Хабиб

  • Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, на его счету 27 побед из 27 возможных.
  • Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом, за что его могут лишить титула.

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило

03:37
Популярные видео
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 346 просмотров7 ч
Робертсон выигрывает European Masters сотенной серией
 466 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться