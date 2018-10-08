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Президент UFC Уайт: «Конор попросил немедленный реванш с Хабибом, но у нас есть еще Фергюсон»

Президент UFC Уайт: «Конор попросил немедленный реванш с Хабибом, но у нас есть еще Фергюсон»
Eurosport

6 мин. назад

Глава промоушна – о том, что будет после боя года.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Конор Макгрегор попросил о реваншн с Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор уже звонил мне – он попросил немедленный реванш. Но Хабиба сейчас ждет разбирательство со Спортивной комиссией Невады. Нужно дождаться решения по Хабибу и всему тому, что творилось в Лас-Вегасе. Конор попросил реванш, но у нас есть еще Тони Фергюсон. Он выглядел потрясающе в бою с Петтисом. Мы уже несколько раз пытались устроить бой Хабиба с Тони, но каждый раз он срывался», – сказал Уайт.

  • Нурмагомедов победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
  • За спровоцированное после боя побоище Хабиб может лишиться титула.

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