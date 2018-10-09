«Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона». Тимати – о победе Хабиба Нурмагомедова

Основатель лейбла Black Star Тимати отказался поздравлять Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором.

«В последние дни кое-кому нравится тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого-то там испугался или побежал искать поддержки. Это заблуждение. Я уверенно себя чувствую и отвечаю за поступки. Это первое, чему научил меня Отец.

Я не отказываюсь ни от одного слова и не изменил позиции. Я не собираюсь никого поздравлять. Все, кого я хотел поздравить, есть в моей ленте. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла. Подтверждение своих ранее сказанных слов и мыслей я увидел вчера в семь утра то ТВ. Любому здравомыслящему человеку понятно, о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень теплое отношение к Кавказу априори, просто так же как и везде, там живут разные люди.

Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить победу за океаном. В моих словах не надо искать каких то подколов. Я просто высказываю мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях. Все было так, как было», – написал Тимати в инстаграме.

Перед боем у Тимати и Хабиба возник конфликт из-за Егора Крида. Здесь все понятно расписано.

Нурмагомедов победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе.

За спровоцированное после боя побоище Хабиб может лишиться титула.

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