Хабиб Нурмагомедов: «Хотел заткнуть придурка, показать разницу между нашим народом и его»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан.

По информации издания «Спорт-Экспресс», на стадионе собралось около 15 000 человек. Спортсмен вышел на поле под продолжительный рев и овации: толпа кричала, кто-то подбегал и обнимал Нурмагомедова. Все это время Хабиб нес чемпионский пояс на плече.

Продравшись через коридор журналистов и болельщиков, Нурмагомедов забрался на сцену.

«Хотел заткнуть придурка, показать разницу между нашим народом и его народом. Какая большая история у нас, через что прошел наш народ. Ничто нас не сломает. Я это знал и хотел продемонстрировать внутри клетки. Каждый день просил Всевышнего, чтобы никто не получил травму: ни он, ни я. Чтобы мы аккуратно сделали вес, восстановились, и чтобы нас наконец закрыли в клетке. Потому что за ее пределами было сказано много.

Я говорил UFC: «6 октября, когда клетка закроется, я за себя уже не отвечаю. И то, что было после боя – кто-то говорит, что это неправильно. Вот, что я вам скажу: орлы в клетке не сидят. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания», – сказал Хабиб толпе.

Хабиб Нурмагомедов поборол Конора Макгрегора при помощи удушающего приема в четвертом раунде боя за титул чемпиона в легком весе.

После поединка российский спортсмен перепрыгнул через ограждение и устроил массовую драку, за которую ему грозят санкции вплоть до дисквалификации.

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