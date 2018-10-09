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Конор Макгрегор: «Война продолжается»

Макгрегор: «Война продолжается»
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Ноториус так просто не сдается.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прервал молчание в соцсетях после проигранного боя Хабибу Нурмагомедову.

«Мы проиграли в бою, но выиграли сражение. Война продолжается», – написал Ноториус в инстаграме.

Тренер ирландца Джон Кавана после боя подтвердил, что боец настроен на реванш:

«Похожая ситуация была, когда он проиграл бой Диасу. За пределами октагона он кричал о том, что как можно скорее хочет реванша. И я такой на заднем плане: «Пожалуйста, нет. Ты что, не видел этот бой?». Он ужасный индивидуалист.

Он просто не мог это так оставить. Сейчас я слышу то же самое».

  • Хабиб Нурмагомедов выиграл бой, применив удушающий прием против Макгрегора в четвертом раунде.
  • Конор планирует провести бой-реванш в Дублине.

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