Боец Чейл Соннен: «Если Хабиба Нурмагомедова отстранят на год, то UFC придется лишить его пояса»

Боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о том, какие последствия повлечет за собой драка Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором.

«Хабиб сам у себя отобрал весь момент славы. Его ждет отстранение, вопрос в том, какой будет срок. Не могу себе представить, что он будет меньше шести месяцев, я вообще думаю, что будет год. Кроме того, его ждет штраф. Чтобы вы понимали, у нас это происходит не так, как в других видах спорта, когда размер штрафа определяется в суде.

В нашем спорте назначают процент от гонорара. Представим, что вы получили 20% штрафа, а заработали 1000 долларов. Они возьмут 20%. То же самое произойдет, если вы заработаете 10 миллионов. Те же 20%.

Гонорар Хабиба составляет 2 миллиона долларов. И я гарантирую, они возьмут не меньше 10%. А, скорее всего, 20. Это будет лучший сценарий.

У него есть связи, он сделает звонок, и его отстранят на 6 месяцев. 10% – это деньги, которых Хабиб никогда не получал за бой.

. Если ему дадут год отстранения, им придется лишить его пояса. Хабиб уже пострадал, а ведь на него еще даже не набросились На очереди комиссия Невады, и это будет во всех смыслах ощутимое наказание», – рассказал Чейл на своем