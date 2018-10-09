Президент UFC Дэйна Уайт: «Сумма штрафа Хабиба – 250 тысяч долларов»

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о санкциях, которые ожидают Хабиба Нурмагомедова после спровоцированной им массовой драки в финале боя с Конором Макгрегором.

«Думаю, сумма штрафа Хабиба будет равна 250 000 долларов», – передает слова Дэйны TMZ.

Также Уайт уверен, что Нурмагомедова необходимо отстранить от боев. Над сроком дисквалификации Дэйна пока думает, но уже назвал предварительные цифры: от двух до шести месяцев.

Пока что гонорар чемпиона UFC в легком весе, равный двум тясячам долларов, удерживается организацией.

Хабиб Нурмагомедов напал на спарринг-партнера Конора Макгрегора после боя и спровоцировал потасовку между сторонами.

Ирландский боец настаивает на реванше.

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