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Президент UFC Дэйна Уайт: «Сумма штрафа Хабиба – 250 тысяч долларов»
Легко отделался.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о санкциях, которые ожидают Хабиба Нурмагомедова после спровоцированной им массовой драки в финале боя с Конором Макгрегором.
«Думаю, сумма штрафа Хабиба будет равна 250 000 долларов», – передает слова Дэйны TMZ.
Также Уайт уверен, что Нурмагомедова необходимо отстранить от боев. Над сроком дисквалификации Дэйна пока думает, но уже назвал предварительные цифры: от двух до шести месяцев.
Пока что гонорар чемпиона UFC в легком весе, равный двум тясячам долларов, удерживается организацией.
- Хабиб Нурмагомедов напал на спарринг-партнера Конора Макгрегора после боя и спровоцировал потасовку между сторонами.
- Ирландский боец настаивает на реванше.
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