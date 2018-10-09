Other Agency

Хабиб подкатил к прелестной ростовчанке в соцсети, а когда она ему отказала, заблокировал

Хабиб подкатил к прелестной ростовчанке в соцсети, а когда она ему отказала, заблокировал
Eurosport

45 мин. назад

Главный пикап-фейл недели.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался в центре скандала после того, как 21-летняя ростовчанка Анастасия Грес выложила скрины диалога с дагестанцем годичной давности.

Хабиб женат, но это не помешало ему флиртовать с девушкой и попросить у нее фото. После отказа Анастасии Нурмагомедов заблокировал Грес. «После той переписки я испытываю только дискомфорт, связанный с огромным количеством вопросов. Он мне не интересен, как внешне, так и душевно. Еще год назад у него не было галочки. Естественно, я и мои друзья не верили, что это официальная страница. Посмеялись с шуточки, что я отшила Хабиба, а он кинул меня в ЧС, а спустя год кто-то переслал сообщения из общей беседы и переписка полетела», – рассказала девушка паблику «Ростов Главный».

  • Хабиб женился в 2013 году. Ни имя, ни внешность девушки неизвестны.
  • Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, но может лишиться титула из-за спровоцированной после боя драки.

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 229 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 650 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться