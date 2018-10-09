Хабиб подкатил к прелестной ростовчанке в соцсети, а когда она ему отказала, заблокировал

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался в центре скандала после того, как 21-летняя ростовчанка Анастасия Грес выложила скрины диалога с дагестанцем годичной давности.

Хабиб женат, но это не помешало ему флиртовать с девушкой и попросить у нее фото. После отказа Анастасии Нурмагомедов заблокировал Грес. «После той переписки я испытываю только дискомфорт, связанный с огромным количеством вопросов. Он мне не интересен, как внешне, так и душевно. Еще год назад у него не было галочки. Естественно, я и мои друзья не верили, что это официальная страница. Посмеялись с шуточки, что я отшила Хабиба, а он кинул меня в ЧС, а спустя год кто-то переслал сообщения из общей беседы и переписка полетела», – рассказала девушка паблику «Ростов Главный».

Хабиб женился в 2013 году. Ни имя, ни внешность девушки неизвестны.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, но может лишиться титула из-за спровоцированной после боя драки.

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