Getty Images

«Это всего лишь бизнес». Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем

«Это всего лишь бизнес». Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем
Eurosport

32 мин. назад

Ирландец косвенно извинился?

Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

В середине второго раунда между бойцами состоялся диалог:

– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.

– Это всего лишь бизнес.

– Эй. Давай поговорим.

  • Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде благодаря удушающему приему.
  • Хабиб может лишиться титула из-за спровоцированной после боя драки.
  • Ирландец уже попросил реванша.

Хабиб подкатил к прелестной ростовчанке в соцсети, а когда она ему отказала, заблокировал

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
Популярные видео
Кейн, Тэйвз и ребята «Чикаго» накидали «Торонто» 6 шайб. Для победы этого не хватило
1 229 просмотровВчера в 09:34
Бучневич и Свечников забросили 2 шайбы из 13 в лютой бойне «Каролины» и «Рейнджерс»
 650 просмотровВчера в 12:41
А еще вам может понравиться