«Это всего лишь бизнес». Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем

Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

В середине второго раунда между бойцами состоялся диалог:

– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.

– Это всего лишь бизнес.

– Эй. Давай поговорим.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде благодаря удушающему приему.

Хабиб может лишиться титула из-за спровоцированной после боя драки.

Ирландец уже попросил реванша.

Хабиб подкатил к прелестной ростовчанке в соцсети, а когда она ему отказала, заблокировал

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