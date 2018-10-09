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«Это всего лишь бизнес». Конор признался Хабибу, почему так жестко наезжал перед боем
Ирландец косвенно извинился?
Стало известно о чем говорили во время боя за титул чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
В середине второго раунда между бойцами состоялся диалог:
– Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим.
– Это всего лишь бизнес.
– Эй. Давай поговорим.
- Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде благодаря удушающему приему.
- Хабиб может лишиться титула из-за спровоцированной после боя драки.
- Ирландец уже попросил реванша.
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