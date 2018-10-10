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Хабиб Нурмагомедов – главе UFC: «Тебе повезло, что ты отдал мне пояс, иначе я разбил бы твою машину»

Хабиб – главе UFC: «Тебе повезло, что ты отдал мне пояс, иначе я разбил бы твою машину»
Eurosport

1 час назадОбновлено Только что

Прирожденный гангстер.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе промоушена Дэйне Уайту.

«Тебе повезло, что ты отдал мне пояс, иначе я разбил бы твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», – написал Хабиб в инстаграме.

«Смешно! Я расскажу твоему отцу», – написал Уайт в комментариях.

  • После победы над Конором Макгрегором Хабиб покинул пределы октагона ради несанкционированной драки.
  • В итоге Уайт повременил с тем, чтобы отдать Нурмагомедову чемпионский пояс: он получил его уже за пределами октагона.

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