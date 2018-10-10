Хабиб Нурмагомедов – главе UFC: «Тебе повезло, что ты отдал мне пояс, иначе я разбил бы твою машину»
Прирожденный гангстер.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе промоушена Дэйне Уайту.
«Тебе повезло, что ты отдал мне пояс, иначе я разбил бы твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», – написал Хабиб в инстаграме.
«Смешно! Я расскажу твоему отцу», – написал Уайт в комментариях.
- После победы над Конором Макгрегором Хабиб покинул пределы октагона ради несанкционированной драки.
- В итоге Уайт повременил с тем, чтобы отдать Нурмагомедову чемпионский пояс: он получил его уже за пределами октагона.
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