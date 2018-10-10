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11 фото прелестной ростовчанки, к которой, вероятно, подкатывал в соцсетях Хабиб

11 фото прелестной ростовчанки, к которой, вероятно, подкатывал в соцсетях Хабиб
Eurosport

54 мин. назад

Анастасия Грес заставила обратить на себя внимание дрессировщика Макгрегора.

Анастасия высматривает кого-то вдали

Анастасия дует губки

Анастасия выбралась в парк

Анастасия покоряет Испанию

Анастасия в сумраке

Анастасия и водные процедуры

Анастасия заигрывает

Анастасия и снова немного Испании

Анастасия дарит любовь

Анастасия и немножко себяшек

Анастасия показывает нежность

  • Анастасия Грес – девушка, которой в соцсетях заинтересовался Хабиб Нурмагомедов.
  • Боец якобы писал даме и просил ее скинуть фотографии, хотя женат.

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