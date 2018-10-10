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Отец Хабиба Нурмагомедова: «Мудрые люди посоветовали мне даже не напоминать ему о случившемся»

Отец Хабиба: «Мудрые люди посоветовали мне даже не напоминать ему о случившемся»
Eurosport

1 час назад

Переобулся.

Абдулманап Нурмагомедов вновь прокомментировал эпизод, произошедший в концовке боя Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор.

«У нас собрались ветераны спорта, которые были чемпионами мира, олимпийскими чемпионами, президенты клуба, вице-президенты. Сели, обмозговали, мудрые люди посоветовали даже не напоминать ему о том, что случилось. Я согласился с большинством. Когда мы встретились с Хабибом, посмотрели друг на друга. Больше нам не удалось на эту тему поговорить», – цитирует мужчину «Газета.ру».

Ранее Абдулманап заявил, что применит к сыну за его выходку более жесткие санкции, чем UFC.

Также Нурмагомедов-старший рассказал, кто будет следующим соперником Хабиба:

«У него есть год. Во-первых, у Хабиба будут санкции от 4 до 6 месяцев. А что делать? Нужно соглашаться с санкциями, ничего страшного.

Есть два бойца: Сен-Пьер и Фергюсон».

  • Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде боя при помощи удушающего приема.
  • После схватки российский спортсмен покинул октагон и спровоцировал массовую драку.

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