Eurosport
Путин – Хабибу: «Если на нас нападают извне, то мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
Президент РФ поздравил чемпиона UFC победой.
Хабиб Нурмагомедов получил поздравления высшего государственного уровня.
«Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше, конечно, не доводить», – сказал Владимир Путин Хабибу в эфире «России-24».
- Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором.
- Он завершил бой в четвертом раунде, применив против соперника удушающий прием.
- Хабиб нескоро выйдет в октагон, но там осталось много других монстров.
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