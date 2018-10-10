Путин – Хабибу: «Если на нас нападают извне, то мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Хабиб Нурмагомедов получил поздравления высшего государственного уровня.

«Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше, конечно, не доводить», – сказал Владимир Путин Хабибу в эфире «России-24».