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Путин – Хабибу: «Если на нас нападают извне, то мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Путин – Хабибу: «Если на нас нападают извне, то мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
Eurosport

1 час назад

Президент РФ поздравил чемпиона UFC победой.

Хабиб Нурмагомедов получил поздравления высшего государственного уровня.

«Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше, конечно, не доводить», – сказал Владимир Путин Хабибу в эфире «России-24».

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