Хабиб Нурмагомедов: «Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис оскорблял его во время поединка на «Ти-Мобайл Арене».

«Что кричал тренер Макгрегора во время боя? Да я тогда самого себя даже не слышал. Такой там шум стоял. Но по выражению лица я все понимал. И раньше я их тоже слышал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило все, что я думал. Там рядом стояли журналисты, они все слышали и писали.

Ну что кричал... Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», – сказал Хабиб, чьи слова приводит «Коммерсант».

Сразу после завершения боя Нурмагомедов покинул пределы октагона и побежал к Дэнису.

Обоих бойцов, возможно, накажет Спортивная комиссия Невады.

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