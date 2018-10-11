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Хабиб Нурмагомедов: «Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь»

Хабиб: «Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь»
Eurosport

11 мин. назад

Теперь понятно, откуда взялась финальная драка.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис оскорблял его во время поединка на «Ти-Мобайл Арене».

«Что кричал тренер Макгрегора во время боя? Да я тогда самого себя даже не слышал. Такой там шум стоял. Но по выражению лица я все понимал. И раньше я их тоже слышал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило все, что я думал. Там рядом стояли журналисты, они все слышали и писали.

Ну что кричал... Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», – сказал Хабиб, чьи слова приводит «Коммерсант».

  • Сразу после завершения боя Нурмагомедов покинул пределы октагона и побежал к Дэнису.
  • Обоих бойцов, возможно, накажет Спортивная комиссия Невады.

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