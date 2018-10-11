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Флойд Мэйуэзер: «Парень, с которым бился Конор, получит сумасшедший штраф за драку после боя»

Мэйуэзер: «Парень, с которым бился Конор, получит сумасшедший штраф за драку после боя»
Eurosport

4 мин. назад

Кто о чем, а Флойд о деньгах.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер поделился впечатлениями от поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не очень знаю парня, с которым бился Конор, но я в курсе, что он еще не проигрывал. Макгрегор – сложный оппонент. Но его соперник выпрыгнул из ринга и подрался с людьми из толпы – это очень непрофессионально.

За это будет крупный штраф, я почти уверен. Когда у меня был бой против Заба Джуды, на ринге случилась безумная рукопашная схватка. Последовало серьезное наказание – огромный штраф. Если я не ошибаюсь, его сумма состояла из семи цифр.

Когда парень выпрыгивает из клетки в толпу и дерется с разными людьми, штраф будет сумасшедшим», – приводит слова Мэйуэзера Daily Mail.

  • Задушив Конора, Хабиб покинул пределы октагона, чтобы разобраться с его тренером – Диллоном Дэнисом.
  • Обоих бойцов, возможно, накажет Спортивная комиссия Невады.

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