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Новые кадры нападения на Конора. Обидчик (возможно, Зубайра Тухугов) атаковал Макгрегора со спины

Новые кадры нападения на Конора. Обидчик (возможно, Тухугов) атаковал Макгрегора со спины
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Вышло не очень по-спортивному.

Издание Sport Bible опубликовало новые кадры нападения на Конора Макгрегора, которое случилось по окончании боя между ирландцем и Хабибом Нурмагомедовым.

Посмотрев ролик, можно увидеть, что у Макгрегора не было шансов защитить себя – нападавший атаковал его со спины и нанес четыре удара.

В Sport Bible предположили, что этим нападавшим был Зубайра Тухугов, но это спорный вопрос: Тухугов одного роста с Макгрегором, а человек на видео явно крупнее Конора.

«Я ему дал пощечину, я обещал, что заставлю его ответить за свои слова. Сделал. Салам алейкум», – прокомментировал инцидент сам Тухугов.

Просим прощения у Зубайры: это были не четыре удара, а четыре пощечины.

  • 27 октября Тухугов должен был сразиться с Артемом Лобовым, но президент UFC Дэйна Уайт наложил вето на проведение боя.
  • На счету Тухугова четыре поединка в UFC (3 победы, одно поражение).

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