Getty Images

Боец, на которого напал Хабиб Нурмагомедов: «Я бы никогда не очернил ничью религию»

Боец, на которого напал Нурмагомедов: «Я бы никогда не очернил ничью религию»
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Диллон Дэнис отрицает свою вину в инциденте после боя.

Спарринг-партнера Конора Макгрегора – Диллона Дэниса – обвиняют в том, что во время боя ирландца против Хабиба Нурмагомедова он провоцировал российского спортсмена.

Также говорят, что Диллон назвал Нурмагомедова «позорной мусульманской тварью».

«Фанаты Хабиба пытаются меня ******** [опорочить] в попытке оправдать действия Нурмагомедова. Я бы никогда не очернил ничью религию. Жду результатов расследования комиссии Невады, которые аннулируют эти ********* [плохие] заявления и накажут виноватого», – приводит слова Дэниса журналист MMA Ариэль Хельвани.

  • Нурмагомедов выиграл бой в четвертом раунде, применив удушающий против Макгрегора.
  • Сразу после Хабиб перепрыгнул через клетку и набросился на Диллона, начав массовую драку.

Расскажи о нас родителям и ставь классы в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
1 577 просмотров6 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 774 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться