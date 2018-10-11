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Боец, на которого напал Хабиб Нурмагомедов: «Я бы никогда не очернил ничью религию»
Диллон Дэнис отрицает свою вину в инциденте после боя.
Спарринг-партнера Конора Макгрегора – Диллона Дэниса – обвиняют в том, что во время боя ирландца против Хабиба Нурмагомедова он провоцировал российского спортсмена.
Также говорят, что Диллон назвал Нурмагомедова «позорной мусульманской тварью».
«Фанаты Хабиба пытаются меня ******** [опорочить] в попытке оправдать действия Нурмагомедова. Я бы никогда не очернил ничью религию. Жду результатов расследования комиссии Невады, которые аннулируют эти ********* [плохие] заявления и накажут виноватого», – приводит слова Дэниса журналист MMA Ариэль Хельвани.
- Нурмагомедов выиграл бой в четвертом раунде, применив удушающий против Макгрегора.
- Сразу после Хабиб перепрыгнул через клетку и набросился на Диллона, начав массовую драку.
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