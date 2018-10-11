Хабиб Нурмагомедов: «Верил в себя, в Бога, что подарит победу мне, а не этому невежде»

По пути на форум «Россия – спортивная держава» чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью, котором рассказал об ощущениях во время боя, дисквалификации и том, что бы сделал, если бы мог вернуть время.

«Я чувствовал, что лучше подготовлен. Верил в себя, верил в Бога, что подарит победу мне, а не этому невежде. Он [Конор] шел как на бой, а я – как на войну!

Я шел на войну за свою Родину и за свою религию, которую не позволю оскорблять никому. И то, что было после боя, – это было послание всем другим людям, чтобы они так не делали», – поведал Хабиб.

Я ни о чем не жалею. Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Может быть, только дольше продолжал бы бой. Можно было не душить его, а продолжать бить. И бить, и бить! Но и так нормально вышло. Он пощады попросил. Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно».

«Чемпионский пояс не отберут, уже не отобрали. Может быть, запретят выступать в штате Невада на какое-то время. Призовые недодадут… Говорят, на 300 тысяч долларов могут оштрафовать. Этот прыжок стоил 20 миллионов», – поделился Хабиб с «Ъ».

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу с чемпионским поясом.

Расследование комисси штата Невада относительно инцидента уже ведется.

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