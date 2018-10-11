Хабиб Нурмагомедов – UFC: «Вместе с Тухуговым вы потеряете и меня. А гонорар можете оставить себе»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил гневное послание организаторам промоушена в инстаграме.

Хабиб обвинил промоушен в том, что после инцидента в конце боя против Конора Макрегора была наказана только команда российского бойца. В частности, UFC грозит спарринг-партнеру Хабиба – бойцу Зубайре Тухугову – дисквалификацией.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек? Ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей Родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе?

В любом случае, так накажите меня, при чем тут Зубайра? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Макгрегор первым ударил моего другого Брата, на камере все видно.

Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего Брата пойду до конца. И если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт – в противном случае я сам его порву.

И да, чуть не забыл, – и гонорар мой, который вы не отдаете, и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли – и это самое главное, а за Братьев мы идем до конца», – такой жаркий монолог выдал Хабиб в инстаграме.

Комиссия штата Невада проводит расследование, чтобы определить меру наказания для Хабиба.

Нурмагомедов все же увез чемпионский пояс в Дагестан.

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