Нэйт Диас – Дэйне Уайту: «Пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку Тухугову остаться в UFC»

Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал ситуацию с вероятным отстранением Зурайбы Тухугова [спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова] из промоушена.

«Дэйна Уайт, пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку остаться в UFC. Дай лучше я его отсюда выбью, так будет честнее», – эксцентрично высказался Нэйт в личном твиттер-аккаунте.

Бой UFC Тухугов – Лобов был отменен из-за потасовки в конце боя Нурмагомедов – Макгрегор.

Хабиб публично поддержал Зубайру в инстаграме, заявив, что в случае отстранения Тухугова UFC покинет и сам Нурмагомедов.

Зубайра Тухугов был задержан полицией Невады, когда он и еще двое друзей Хабиба напали на Конора после боя.

Президент UFC Дэйна Уайт грозится Тухугову увольнением.

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