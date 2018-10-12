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Нэйт Диас – Дэйне Уайту: «Пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку Тухугову остаться в UFC»
Делает шоу?
Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал ситуацию с вероятным отстранением Зурайбы Тухугова [спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова] из промоушена.
«Дэйна Уайт, пожалуйста, позволь этому кебабскому придурку остаться в UFC. Дай лучше я его отсюда выбью, так будет честнее», – эксцентрично высказался Нэйт в личном твиттер-аккаунте.
Бой UFC Тухугов – Лобов был отменен из-за потасовки в конце боя Нурмагомедов – Макгрегор.
Хабиб публично поддержал Зубайру в инстаграме, заявив, что в случае отстранения Тухугова UFC покинет и сам Нурмагомедов.
- Зубайра Тухугов был задержан полицией Невады, когда он и еще двое друзей Хабиба напали на Конора после боя.
- Президент UFC Дэйна Уайт грозится Тухугову увольнением.
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