Кадыров устроил ужин в честь Хабиба. Мэр Грозного сделал его почетным гражданином города

Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Грозный по приглашению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В честь победы над Конором Макгрегором устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина столицы Чечни. «Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — написал после встречи Кадыров в своем телеграм-канале.

Еще Кадыров подарил Хабибу Mercedes W222. Об этом сообщил друг Нурмагомедова Шамиль Завуров в инстаграме.

Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Это победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.

В июне звание почетного гражданина Чечни получил форвард сборной Египта Мохамед Салах.

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