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Кадыров устроил ужин в честь Хабиба. Мэр Грозного сделал его почетным гражданином города
И получил еще один царский подарок.
Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Грозный по приглашению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
В честь победы над Конором Макгрегором устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина столицы Чечни. «Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — написал после встречи Кадыров в своем телеграм-канале.
Еще Кадыров подарил Хабибу Mercedes W222. Об этом сообщил друг Нурмагомедова Шамиль Завуров в инстаграме.
- Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
- Это победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.
- В июне звание почетного гражданина Чечни получил форвард сборной Египта Мохамед Салах.
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