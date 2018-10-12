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Кадыров устроил ужин в честь Хабиба. Мэр Грозного сделал его почетным гражданином города

Кадыров устроил ужин в честь Хабиба. Мэр Грозного сделал его почетным гражданином города
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

И получил еще один царский подарок.

Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Грозный по приглашению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В честь победы над Конором Макгрегором устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина столицы Чечни. «Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — написал после встречи Кадыров в своем телеграм-канале.

Еще Кадыров подарил Хабибу Mercedes W222. Об этом сообщил друг Нурмагомедова Шамиль Завуров в инстаграме.

  • Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
  • Это победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.
  • В июне звание почетного гражданина Чечни получил форвард сборной Египта Мохамед Салах.
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