Хабиб Нурмагомедов угрожает уйти. Возможно, это хитрый план президента UFC

Тинейджер Дэйна стоял в лобби отеля и залипательно размышлял о своем. Он совсем недавно закончил старшую школу, к хорошо оплачиваемой работе швейцаром получал щедрые чаевые каждый день, но не чувствовал себя счастливым. 30 лет назад Уайт жил в мире вымытых до блеска полов гостиницы, но его привлекали апперкоты и кровавые полотенца: «Я сказал напарнику, что ухожу. Конечно, он спросил о моих планах. «Хочу попасть в бизнес единоборств», – ответил я».

В 90-е амбициозный молодой человек хватался за любую возможность купаться в спортивной сфере. Тренировал бойцов, боксировал сам, открывал спортзалы и даже вел аэробику для женщин. Возможно, успехи Уайта так бы и остались локальными, но после одной из тренировок спортсмен-предприниматель получил смачный пинок. В зал к Дэйне заглянули два не самых приятных на вид ирландца. По лицам было понятно, что парни пришли не заниматься.

Ребята сообщили, что Уайт должен 2,5 тысячи баксов Уайти Балджеру, и покинули помещение, оставив Дэйну в страхе и недоумении. Он понятия не имел, почему должен платить, но знал, кто такой Балджер – главный гангстер Бостона. В следующий раз рэкетиры позвонили по телефону и дали время до воскресенья. Уайт собрал самые ценные вещи и первым рейсом улетел на другой конец Соединенных Штатов. Он несколько лет учился в Лас-Вегасе и сохранил кое-какие контакты: это помогло начать все с новой страницы.

Именно в городе грехов произошла судьбоносная встреча, которая полностью изменила жизнь Дэйны. На свадьбе друга Уайт наткнулся на старого школьного приятеля Лоренцо Фертитту. Одноклассник был успешен: вместе с братом Фрэнком владел сетью казино в Вегасе. Дэйна понимал, что связи с такими людьми очень полезны, поэтому при разговоре включил на максимум харизму и обаяние. Выяснилось, что Фертитта фанатеет от боевых искусств. Сработало – общие интересы найдены.

В то время Уайт расширял горизонты. Бокс перестал занимать все мысли, мужчина увидел перспективу в смешанных единоборствах: ММА манил тем, что в клетке могут сражаться бойцы совершенно разных стилей. Дэйна стал менеджером Тито Ортиса и Чака Лиддела и ворвался в UFC – промоушн-организацию, которая позиционировала себя главной в смешанных единоборствах.

«Я быстро понял, что у UFC проблемы и скоро она может вообще выйти из бизнеса. Я сидел на боях и думал: «А что, если сделать так и поменять вот это? Тогда ведь дела пойдут намного лучше», – Дэйна проанализировал ситуацию и позвонил братьям Фертитта. В январе 2001-го они купили организацию за 2 миллиона долларов, сделали Уайта президентом и оставили за ним 10 процентов акций. К 2016-му друзья-партнеры так раскрутили компанию, что продали ее за 4 миллиарда – успех.

Уайт по-прежнему остается президентом организации и отжигает в медиа не хуже бойцов. Дэйна не стесняется ругаться матом и строит из себя крутого парня, в руках которого сосредоточена власть. Не всем мужчинам, которые лупят друг друга до крови в октагоне, нравится такое поведение. Из-за этого спортсмены часто конфликтуют с Уайтом. Глава UFC даже разругался с Ортисом, которого сам когда-то продвигал. Чтобы выяснить, кто лучше держит удар, бывшие друзья договорились о боксерском поединке, но все закончилось потасовкой на борту самолета.

Дэйна Уайт, Конор МакгрегорGetty Images

Есть мнение, что все это, включая моменты из биографии Дэйны – напускной фейк. Семь лет назад мама президента UFC написала целую книгу-разоблачение. Джун Уайт утверждает, что из хорошего человека и сына Дэйна превратился в эгоиста и тирана без чувств. В детстве Уайт часто плакал, плохо играл в бейсбол, не работал после школы, а история про то, что он ввязывался в драки на улицах и был сложным подростком – миф. Став известным, Дэйна подкорректировал бэкграунд и придерживается образа плохиша, который достиг американской мечты.

Больше всего мать бесит, как сын относится к старшим родным: «Он стал известным и отвернулся от тех, кто был рядом и поддерживал в трудные времена». Особенно Джун было обидно за бабушку Дэйны. Она водила Уайта в школу, готовила ему обеды, но не получила от внука-миллионера ни цента. Мама же удостоилась чека на 5 тысяч долларов в 2003-м.

«Дэйна был милым ребенком, верным товарищем и любящим сыном. Не знаю, почему он так изменился, я просто разочаровалась в нем», – Джун не рада влиянию славы на сына. При этом нельзя сказать, что Дэйна – скупердяй. Родной школе он подарил 100 тысяч долларов, а летом закатил вечеринку на миллион в честь 16-летия сына.

Уайт противоречив, эпатажен и любит деньги. После выходки Хабиба Дэйна показал, что он серьезный дядя и не приветствует подобного поведения, но не удивляйтесь, если через лет 10 в автобиографии он напишет, что сам придумал такой сценарий. Когда Конор напал на автобус в Бруклине, Уайт обронил подозрительную фразу: «Это часть сюжета». Вероятнее всего, режиссер экшна – сам Дэйна.

Президент не раз намекал, что тащится от Макгрегора. На сентябрьской пресс-конференции Уайт назвал ирландца мастером ментальной войны, который бьет словами сильнее, чем легендарный Мохаммед Али. «Очевидно, что Дэйна любит Конора больше, чем Хабиба», – считает политик и бывший драчун Джефф Монсон. Нурмагомедов же в ярости из-за своей возможной дисквалификации и отстранения друга Зубайры Тухугова.

Бой состоялся в прошлое воскресенье, а жара не спадает до сих пор. Уайту выгодно висеть в трендах как можно дольше, поэтому розыгрыш конфликта закончится еще нескоро. Благодаря шуму в мир ММА втягиваются новые зрители, свежим любителям единоборств интересно, кто такой этот Тухугов, почему ради него из UFC готов уйти Хабиб и при чем здесь президент со смешным женским именем. Дэйна снимает кино в режиме live и готов на любые движения ради рекордных сборов.

Другие тексты про последние события в UFC:

«Трамп сказал нокаутировать русского ублюдка». Что за громила вырубил Волкова перед боем Хабиба

Фергюсон – следующая цель Нурмагомедова в UFC. Он техничнее Хабиба и жестче Макгрегора

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен