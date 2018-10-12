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Хабиб: «Большое спасибо Рамзану Ахматовичу и всей братской Чечне за проявленное ко мне уважение»
Приняли по высшему разряду.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Рамзана Кадырова за организованный в честь бойца ужин и подаренный автомобиль Mercedes.
«Большое спасибо Рамзану Ахматовичу и всей братской Чечне. То, как я благодарен вашей поддержке, словами не описать, и хвала Аллаху, который сделал нас всех братьями посредством нашей религии. Большое спасибо за столь щедрый подарок и, самое главное, уважение, проявленное ко мне», – написал Хабиб в инстаграме.
- Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
- Это победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.
Кадыров устроил ужин в честь Хабиба. Мэр Грозного сделал его почетным гражданином города
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