Daily Mail: за потасовку после боя накажут и Хабиба Нурмагомедова, и Конора Макгрегора

24 октября бойцы UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов узнают, какое наказание они понесут за потасовку после боя на «Ти-Мобайл Арене».

Как пишет Daily Mail, Нурмагомедова ожидают более суровые санкции, так как он стал зачинщиком драки.

Однако, по словам исполнительного директора Спортивной комиссии Невады Боба Беннетта, Макгрегора тоже накажут. Ирландец ударил одного из членов команды Хабиба и хотел перелезть через заграждение октагона, чтобы вступить в схватку с Исламом Махачевым.

Напомним, что Хабиб придушил Конора в четвертом раунде и выиграл бой года.

Ислам Махачев – боец UFC, член команды Хабиба.

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