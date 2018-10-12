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Daily Mail: за потасовку после боя накажут и Хабиба Нурмагомедова, и Конора Макгрегора

Daily Mail: за потасовку после боя накажут и Хабиба, и Конора
Eurosport

1 час назад

О решении объявят 24 октября.

24 октября бойцы UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов узнают, какое наказание они понесут за потасовку после боя на «Ти-Мобайл Арене».

Как пишет Daily Mail, Нурмагомедова ожидают более суровые санкции, так как он стал зачинщиком драки.

Однако, по словам исполнительного директора Спортивной комиссии Невады Боба Беннетта, Макгрегора тоже накажут. Ирландец ударил одного из членов команды Хабиба и хотел перелезть через заграждение октагона, чтобы вступить в схватку с Исламом Махачевым.

  • Напомним, что Хабиб придушил Конора в четвертом раунде и выиграл бой года.
  • Ислам Махачев – боец UFC, член команды Хабиба.

Новые кадры нападения на Конора. Обидчик атаковал Макгрегора со спины

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