Хабиб Нурмагомедов задумался о переходе в WWE – там бьются топовые рестлеры
У дагестанца уже есть предполагаемый соперник.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов намекнул, что уйдет из UFC и перейдет в WWE.
«WWE попросила, чтобы я запрыгнул к ним. Что думаете, парни?» – написал Нурмагомедов в твиттере, прикрепив к посту хэштег #SmashLesnar.
- WWE (World Wrestling Entertainment) – американская компания, занимающаяся проведением мероприятий по рестлингу.
- Брок Леснар, которого упомянул Хабиб, раньше выступал в UFC. Брок – пятикратный чемпион мира WWE, единственный человек в истории, который выигрывал титулы в UFC (смешанные боевые искусства), WWE (рестлинг), NJPW (рестлинг) и NCAA (здесь Леснар становился чемпионом по борьбе).
- Также Леснар играл в американский футбол.
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