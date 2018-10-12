Хабиб Нурмагомедов задумался о переходе в WWE – там бьются топовые рестлеры

Российский боец Хабиб Нурмагомедов намекнул, что уйдет из UFC и перейдет в WWE.

«WWE попросила, чтобы я запрыгнул к ним. Что думаете, парни?» – написал Нурмагомедов в твиттере, прикрепив к посту хэштег #SmashLesnar.

WWE (World Wrestling Entertainment) – американская компания, занимающаяся проведением мероприятий по рестлингу.

Брок Леснар, которого упомянул Хабиб, раньше выступал в UFC. Брок – пятикратный чемпион мира WWE, единственный человек в истории, который выигрывал титулы в UFC (смешанные боевые искусства), WWE (рестлинг), NJPW (рестлинг) и NCAA (здесь Леснар становился чемпионом по борьбе).

Также Леснар играл в американский футбол.

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