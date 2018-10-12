«Хабиб проявил готовность к прыжку дружбы». Рамзан Кадыров помирил Нурмагомедова и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что помирил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителем Тимати.

«Главное в нашей жизни – взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. И Хабиба Нурмагомедова, и Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что взаимопонимание достигнуто.

Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать. А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось, все еще проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах.

Я хочу вас заверить еще кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз – к прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название – «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло всем злопыхателям закончили эту историю мои Братья.

Благодарю Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно – взаимопонимания!» – написал Кадыров в инстаграме.

Нурмагомедов и Тимати вступили в конфликт после того, как боец поддержал отмену концерта Егора Крида в Дагестане.

В начале октября Хабиб победил Конора Макгрегора и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Хабиб прав в конфликте с Тимати. Он рубит правду в мире фальши

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