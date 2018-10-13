Александр Емельяненко: «У Хабиба колоссальное терпение. Я бы сорвался раньше и дал Конору по зубам»

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал потасовку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую устроил дагестанский спортсмен.

«Случившееся после боя допустимо. Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздергать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем. Макгрегор стремился к тому, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него. Стремился сорвать бой. Как получилось – все увидели. Конору нужно набраться мужества и каким бы он ни был скандальным, вредным, противным – извиниться. За слова, за длинный язык, за свой угол», – цитирует Емльяненко Sport24.

Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Эта победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.

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