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Александр Емельяненко: «У Хабиба колоссальное терпение. Я бы сорвался раньше и дал Конору по зубам»

Емельяненко: «У Хабиба колоссальное терпение. Я бы сорвался раньше и дал Конору по зубам»
Eurosport

1 час назад

А еще посоветовал Конору извиниться.

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал потасовку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую устроил дагестанский спортсмен.

«Случившееся после боя допустимо. Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздергать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем. Макгрегор стремился к тому, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него. Стремился сорвать бой. Как получилось – все увидели. Конору нужно набраться мужества и каким бы он ни был скандальным, вредным, противным – извиниться. За слова, за длинный язык, за свой угол», – цитирует Емльяненко Sport24.

  • Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
  • Эта победа стала 27 из 27 боев Нурмагомедова.

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