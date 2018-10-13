50 Cent: «Заплачу 2 млн долларов наличными, если Хабиб Нурмагомедов подерется для меня в Bellator»

Рэпер Кертис Джексон (50 Cent) предложил Хабибу Нурмагомедову оплатить его контракт в Bellator.

«То, как UFC поступает с Хабибом – неправильно, ведь они не сделали того же с Конором. Я заплачу два миллиона долларов наличными сегодня же, если Хабиб будет драться для меня в Bellator. UFC – не единственный игрок в этом бизнесе, с контрактом разберемся. Зубайру возьмем тоже», – написал рэпер.

В комментарии пришел Нурмагомедов. «Если хочешь посмотреть, где растут настоящие мужчины – приглашаю тебя в Дагестан. Когда прилечу в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужик!» – ответил Хабиб.

Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Нурмагомедова могут лишить титула из-за потасовки со спарринг-партнером Макгрегора после боя.

Дагестанец поставил ультиматум UFC: если организация уволит Зубайру Тухугова, то Хабиб уйдет следом.

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