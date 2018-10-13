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Переполненные эндорфинами первые кадры после победы Хабиба над Конором, от которых защемит сердце
Редкая возможность увидеть то, что недоступно болельщикам.
На ютубе появилось видео из раздевалки Хабиба Нурмагомедова до и после боя с Конором Макгрегором.
Сначала команда настроила спортсмена на поединок, а потом эмоционально отпраздновала защиту титула чемпиона UFC в легком весе.
- Хабиб победил Конора удушающим приему в четвертом раунде.
- Нурмагомедова могут лишить титула из-за потасовки со спарринг-партнером Макгрегора после боя.
- Дагестанец поставил ультиматум UFC: если организация уволит Зубайру Тухугова, то Хабиб уйдет следом.
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