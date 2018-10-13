«Хочу драться с Конором Макгрегором не в клетке». Из-за кого Хабиб Нурмагомедов угрожает уйти из UFC

«Кто думает, что я пропустил, покажите мне куда. Меня мент сзади толкнул на видео, будто я пропустил. Клянусь, я не пропускал. Я ему дал пощечину, как и обещал. Обещал, что заставлю ответить за слова, и сделал это», – после боя Макгрегора с Хабибом и последовавшего махача Зубайру Тухугова интересовали вовсе не последствия прыжка в октагон, а то, что некоторые сомневаются в его верности слову.

Тухугов – чеченский приятель Хабиба, который появился в UFC в 2014-м (тогда он победил Дугласа Ди Андради решением судей), а в этом году стал одним из персонажей второго плана в конфликте Нурмагомедова и Макгрегора.

«Макгрегор поддерживает голубых. Он такой же, как и они»

Конор бесил Зубайру еще до того, как договорился о бое с Хабибом. В декабре 2015-го после победы над Фелиппе Новером Тухугов опубликовал видео, в котором назвал ирландского чемпиона «чертом» и «петухом».

Эпитеты в адрес Макгрегора быстро превратились в мемы. Сам Тухугов так объяснил выпад: «Я шел по улицам Лас-Вегаса, включил Periscope, а там кругом один Макгрегор. Я уже устал от него, а его защищают мусульмане, и в частности чеченцы. Мне стало очень неприятно, потому что он оскорбляет Ису – нашего пророка. Если он оскорбляет пророка, его надо наказать за это, а не болеть. К тому же, он поддерживает голубых, значит он такой же, как и они».

Отказываться от слов Тухугов не стал, потому что тогда люди решили бы, что он испугался. Уже тогда в разных интервью он несколько раз повторил, что готов сказать «петуху» в лицо все, что о нем думает.

Зубайра поучаствовал во всех значимых событиях сериала с противостоянием Хабиба и Макгрегора. Дрался в холле отеля с приятелем Артема Лобова Исламом Бадуровым, с которым, правда, потом помирился, потому что тот оказался «достойным чеченцем». А вот Лобова, кореша Макгрегора, который в июле 2018-го сказал, что «Конор – чемпион, а Хабиб – ссыкун», Тухугов сразу возненавидел.

Его трепетная преданность Хабибу и стычка с Бадуровым стали поводом для насмешек со стороны Макгрегора накануне UFC 229: «Когда чеченец помогает дагестанцу напасть на другого чеченца – это измена. Настоящий чеченец так никогда не поступит». Зубайра, который тогда готовился к бою с Лобовым, предложил ирландцу разобраться по-мужски: «Если ты мужчина, говори в лицо, а не через инстаграм. После Лобова хочу драться с Конором, но не в клетке».

До уличной разборки против Макгрегора Тухугов не дотерпел, как и до боя с Лобовым, который должен был состояться 27 октября. Он запрыгнул в октагон после победы товарища над говорливым рыжим, чтобы прописать Конору пару досрочных тумаков. После секундной возни и вмешательства официальных лиц Тухугова задержали, а бой против Лобова отменили.

Дальнейшая судьба чеченского воина в UFC неизвестна – появились слухи о его увольнении из организации, но тут вступился Хабиб. Впрочем, это далеко не первый случай, когда Тухугову грозило серьезное наказание.

Танцы со стрельбой

В марте 2011-го, задолго до дебюта Зубайры в UFC, будущий приятель Хабиба отплясывал в районе Цветного бульвара после концерта чеченских артистов в местном концертном зале. Когда вечеринка под аккомпанемент выстрелов переместилась на проезжую часть, вмешалась полиция.

Именно с сержантом, который пошел на звук выстрелов, и столкнулся Тухугов. Парень не дал полицейскому пройти, толкнул и ударил. Когда противник упал, Зубайра скрылся в толпе.

До стрелка служитель порядка все-таки добрался – тот ранил его в ногу, и вскоре после этого все участники заварушки оказались в суде. Тухугов отрицал участие в потасовке, и суд пошел на компромисс: приговорил парня, который ранее не привлекался, к шести месяцам заключения.

Зубайра ТухуговGetty Images

Допинг и дисквалификация

В ноябре 2016-го Зубайра уже закрепился в UFC и готовился к турниру Fight Night 102, запланированного на 9 декабря. Но допинг-проба показала наличие в крови запрещенного препарата остарина, за что ему предъявило агентство USADA. Тухугов объяснил, что остарин, повышающий уровень тестостерона, попал в организм с пищевыми добавками, но официальные лица не поверили такому оправданию.

Тухугова и другого бойца Руслана Магомедова дисквалифицировали на два года и оштрафовали на 10 тысяч долларов. При этом Зубайра не признался в медицинских хитростях и опроверг обвинения: «На все 100% уверен, что запрещенное вещество попало в мой организм по ошибке. Я никогда не мошенничал и всегда выступал за чистый спорт. Многие мне сейчас не поверят, но Всевышний видит».

Незадолго до скандала с допингом Тухугов рассуждал о шансах на титульный бой и амбициях – теперь его будущее в MMA оказалось под вопросом. Несмотря на аргумент с некачественными пищевыми добавками, он вернулся в UFC только осенью 2018-го. Видимо, ненадолго. После прыжка в клетку к Макгрегору президент организации Дэйна Уайт сгоряча вообще выдал гневный спич о том, что больше в октагоне Тухугов драться не будет.

Однако преданность и поддержка, которые Тухугов за последний год оказал Хабибу, окупились. Чемпион вступился за нашкодившего секунданта и пригрозил, что разорвет контракт, если организация расторгнет соглашение с Зубайрой.

Такой расклад для UFC неприемлем. Перспективы реванша против Конора или долгожданного боя Орла с Тони Фергюсоном слишком соблазнительны, чтобы идти на принцип. Да и сам Тухугов завел себе достаточно врагов, чтобы обеспечить раскрутку перед боем с каждым из них. Это не только Лобов и Конор, но и Нейт Диас, который предложил Уайту уволить себя, а не «тупого кебабского дружка».

Единомышленники Хабиба и Зубайры увидели в протесте Нурмагомедова возможность для бойцов укрепить позиции в конфликтах с руководством UFC. Джош Томпсон сказал, что противостояние с Уайтом «может стать моментом, когда бойцы поймут, какой властью обладают, если объединяются». Марлон Мораес просто призвал Дэйну не упрямиться, потому что все хотят посмотреть на разборку приятеля Хабиба и Лобова.

Возвращение Тухугова добавит UFC жести и желчного трэштока. Может, после таких простоев он и не станет выдающимся бойцом, но точно добавит красок противостоянию Конора и Хабиба, которое далеко от завершения.

Люди в руководстве UFC наверняка это понимают, и даже если Зубайра получит очередную дисквалификацию, рано или поздно он снова выйдет в клетку. Что бы с ним не происходило, он всегда возвращается.

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