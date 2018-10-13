Хабиб – UFC: «Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не хочет вступать с UFC в переговоры по поводу следующего боя.

«UFC уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: «Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?» Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне», – сказал Хабиб в эфире «Первого канала».

После того, как Нурмагомедов придушил Конора Макгрегора, на «Ти-Мобайл Арене» завязалась потасовка, в которой участвовали многие члены команды Хабиба – в том числе Зубайра Тухугов.

Из-за этого инцидента президент UFC Дэйна Уайт отменил бой Тухугова против Артема Лобова.

Хабиб, в свою очередь, пообещал никогда не вернуться в UFC, если права Зубайры не будут восстановлены.

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