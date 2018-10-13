Getty Images
Хабиб – UFC: «Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне»
Нурмагомедов ждет решения по Тухугову.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов не хочет вступать с UFC в переговоры по поводу следующего боя.
«UFC уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: «Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?» Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне», – сказал Хабиб в эфире «Первого канала».
После того, как Нурмагомедов придушил Конора Макгрегора, на «Ти-Мобайл Арене» завязалась потасовка, в которой участвовали многие члены команды Хабиба – в том числе Зубайра Тухугов.
- Из-за этого инцидента президент UFC Дэйна Уайт отменил бой Тухугова против Артема Лобова.
- Хабиб, в свою очередь, пообещал никогда не вернуться в UFC, если права Зубайры не будут восстановлены.
«Хочу драться с Макгрегором не в клетке». Из-за кого Хабиб угрожает уйти из UFC
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте