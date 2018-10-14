Тарасов о Хабибе: «Президент правильно сказал: можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги недели и только спустя 7 дней дошел до победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором в бою за звания чемпиона UFC в легком весе.

«Хабиб Нурмагомедов вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах. Посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке. А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона. Все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! Все по делу», – написал Тарасов в инстаграме.

Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Нурмагомедова могут лишить титула из-за потасовки со спарринг-партнером Макгрегора после боя.

Дагестанец поставил ультиматум UFC: если организация уволит Зубайру Тухугова, то Хабиб уйдет следом.

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