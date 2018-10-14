50 Cent: «Хочу увидеться с Хабибом в Дагестане»

Рэпер 50 Cent заявил о готовности приехать в Дагестан на встречу с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и хочу увидеться с ним и его командой в Дагестане после того, как закончу работу над сериалом Power», – написал 50 Cent в инстаграме.

Ранее 50 Cent пообещал 2 миллиона долларов за бой Хабиба в Bellator.

Нурмагомедова могут лишить титула из-за потасовки со спарринг-партнером Макгрегора после боя.

Дагестанец поставил ультиматум UFC: если организация уволит Зубайру Тухугова, то Хабиб уйдет следом.

50 Cent: «Заплачу 2 млн долларов наличными, если Хабиб подерется для меня в Bellator»

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