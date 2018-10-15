Конор Макгрегор пришел на матч НФЛ и стал автором худшего броска в истории американского футбола

Ирландский боец UFC хотел устроить шоу, но оно вышло комедийным.

Конор Макгрегор заявился вип-гостем на матч НФЛ «Даллас Ковбойс» – «Джексонвилль Джагуарс». Владелец «Ковбойс» Джерри Джонс водил бойца по стадиону, устроил совместное фото с медимагнатом Рупердом Мёрдоком и дал произнести предматчевую установку футболистам.

Но одного им точно делать не стоило – давать Конору в руки мяч.

А раннинбек «Ковбоев» даже отметил тачдаун походкой Конора – у него это вышло лучше, чем мимикрия ирландца под футболистов.

Конор приехал на игру в рамках промо после боя с Нурмагомедовым – и заодно попиарил свою марку виски.

«Даллас Ковбойс» в итоге победил «Джексонвилль» со счетом 40:7.

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