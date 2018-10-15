«Не болтай слишком много». Турецкий художник посвятил граффити Хабибу Нурмагомедову

Художник Мохаммед Эмин Туркмен из Турции настолько вдохновился удушающим приемом Хабиба Нурмагомедова в бое с Конором Макгрегором, что изобразил его на одной из стен в Стамбуле. А еще на граффити красуется реплика Хабиба в адрес Конора во время боя «Не болтай сишком много».

Герой эпизода оценил арт. «Где-то в Турции. Спасибо за поддержку», – написал Хабиб в инстаграме.

Хабиб победил Макгрегора на турнире UFC-229 в Лас-Вегасе как раз с помощью удушающего приема в 4-м раунде.

Бой завершился прыжком Хабиба в зал со зрителями и стихийной дракой между командами Нурмагомедова и Макгрегора.

«Хочу драться с Макгрегором не в клетке». Из-за кого Хабиб угрожает уйти из UFC

Подписывайся на Eurosport Вконтакте