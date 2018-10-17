Уничтожив Макгрегора, Хабиб выпрыгнул из октагона и сдетонировал грандиозную драку – из-за нее Конору пришлось еще пару раз воспользоваться кулаками, а диктору – объявлять победителя в пустой клетке. Логично, что этот махач расстроил и босса UFC Дэйну Уайта, и представителей штата Невада, где проходил бой.

Поэтому первое, что сделал Хабиб на пресс-конференции, – извинился перед Лас-Вегасом и атлетической комиссией штата. Конечно же, Нурмагомедов сразу вспомнил историю с автобусом, после которой санкций для Конора толком не было, но все равно Хабиб признал: не стоило реагировать на оскорбления и разводить хаос.

Такое поведение после скандала – максимально правильное. Да, психанул, но тут же попросил прощения, а не продолжил разжигать конфликт. Совсем иначе поступили друзья Хабиба – те самые, которые ворвались в октагон, чтобы добить Макгрегора. Ни Абубакар Нурмагомедов (брат короля), ни Эседулла Эмирагаев (тренер по борьбе), ни Зубайра Тухугов (чеченский боец из команды Хабиба) не раскаялись и не извинились, хотя им явно не следовало лезть в клетку, нарушая все возможные правила.

Формально парни вообще не имели отношения к разборке Нурмагомедова и Конора – неудивительно, что Уайт сразу сказал: кто забрался в октагон после окончания боя, того выгонят из UFC. Не повезло Зубайре Тухугову – только у него из всего трио был контракт с промоушеном. Более того, в конце октября Зубайра должен был баттлить Артема Лобова, своего врага из группировки Макгрегора – ожидался по-настоящему мясной бой.

Теперь эта дуэль отменена (вместо Тухугова выйдет Джонсон), а Хабиб не собирается дальше драться в UFC, пока Уайт не вернет туда Зубайру. «Вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем. Не забудьте прислать мне разорванный контракт. В противном случае я сам его порву», – пригрозил Нурмагомедов, обращаясь к Дэйне. Еще в том посте Хабиб дважды назвал Тухугова братом (с большой буквы) и добавил хэштег #БратзаБрата.

С одной стороны, крайне достойная позиция: чувствуется, что Нурмагомедов готов пожертвовать многим ради солидарности и братства. С другой стороны, ультиматум Хабиба наивен. Во-первых, удивляет, что дагестанец не посоветовал младшему брату (сорри, Брату) раскаяться, а не болтать в каждой инстаграм-истории, как классно он втащил Макгрегору.

Извинения помогли бы – это факт. Дэйна Уайт – отходчивый мужчина, и он готов подвинуть дисциплину на задний план, когда речь идет о раскрутке боя. Но Зубайра не отступил и лишился ивента, который мог а) репутационно добить банду Конора б) заметно прокачать карьеру самого Тухугова.

Во-вторых, непонятно, чего добивался сам Хабиб. Требование не сработало – Дэйна уже нашел замену Тухугову. Что теперь будет? Публичное уничтожение контракта в исполнении Нурмагомедова, которое он затем выложит в тот же инстаграм? Это нелепо. За океаном его договор тоже никто не расторгнет – в этом нет смысла. Получается, Хабиб либо предстанет безумцем, который показушно разрывает бумажки, либо не сдержит слово.

В-третьих, у дагестанца нет альтернатив UFC. Он с 15 лет мечтал выступать в этой организации, ему снились гигантские залы, он представлял, как получит пояс – глупо лишаться этого сейчас, когда все срослось. Ни бокс (даже разовый выход на Флойда), ни Bellator, ни российские промоушены никогда не заменят Хабибу UFС. Так что разумнее все же намекнуть Зубайре, что в извинениях нет ничего унизительного, особенно если ты правда нарушил правила.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

Важно понимать: Уайт спокойно проживет и без незвездного Тухугова, и без незрелищного Хабиба. Наоборот, Дэйна лишь обрадуется – он пафосно объявит титул вакантным и устроит эпическую битву между Фергюсоном и Макгрегором.

Поэтому, хоть цитата «Брат за брата, такое за основу взято» и неплохой жизненный принцип, микроскандальчик после боя с Конором не стоит того, чтобы ломать сразу две карьеры.

Лучше покаяться и вернуться, чем обижаться и наблюдать за тем, как другие бойцы рубят зверский кэш и забирают престижнейшие пояса. Тем более, с такой манерой Хабиб может запросто стать чемпионом на годы вперед – пока не найдется новый кавказец, который переборет постаревшего Нурмагомедова.

Павел Городницкий препарирует ММА и бокс:

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