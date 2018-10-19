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«Надо быть милосердным». Отец Хабиба простил Конора и пригласил на ЧМ по боевому самбо в Дагестан

«Надо быть милосердным». Отец Хабиба простил Конора и пригласил на ЧМ по боевому самбо в Дагестан
Eurosport

1 минуту назад

Конец вражды?

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пригласил ирландца Конора Макгрегора на чемпионат мира по боевому самбо, который состоится в Махачкале.

«Почетным гостем приглашаю еще раз нашего близкого друга Олега Николаевича Тактарова и Макгрегора. Все ему прощаю! Надо быть милосердным», – цитирует Нурмагомедова-старшего РИА Дагестан.

  • Турнир пройдет 15 декабря.
  • Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.
  • Нурмагомедову грозит дисквалификация из-за потасовки со спарринг-партнером Макгрегора после боя.
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