Тренер Макгрегора: «Я уверен, что Конор вернется и возьмет реванш у Хабиба»

Тренер Конора Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди считает, что ирландец победит Хабиба Нурмагомедова, если бой-реванш состоится.

«Жаль, что нам не удалось получить желаемый результат. Конор допустил несколько ошибок, а на таком уровне соперники используют ошибки в свою пользу. Это и произошло.

Все же я горжусь Конором. Он феноменальный боец. Я уверен, что он вернется и одержит верх в матче-реванше. Я верю, что мы можем это сделать, если исправим несколько ошибок», – цитирует Родди AllBoxing.

Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.

Нурмагомедов выиграл все 27 боев.

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