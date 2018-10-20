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Тренер Макгрегора: «Я уверен, что Конор вернется и возьмет реванш у Хабиба»
Оптимистично.
Тренер Конора Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди считает, что ирландец победит Хабиба Нурмагомедова, если бой-реванш состоится.
«Жаль, что нам не удалось получить желаемый результат. Конор допустил несколько ошибок, а на таком уровне соперники используют ошибки в свою пользу. Это и произошло.
Все же я горжусь Конором. Он феноменальный боец. Я уверен, что он вернется и одержит верх в матче-реванше. Я верю, что мы можем это сделать, если исправим несколько ошибок», – цитирует Родди AllBoxing.
- Хабиб победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
- Нурмагомедов выиграл все 27 боев.
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