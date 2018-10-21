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Хабиб Нурмагомедов – о визите Макгрегора в Дагестан: «Покажем борцовский зал – он бороться не умеет»
Завершил спич очень даже дружелюбно.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как встретил бы ирландца Конора Макгрегора на родине.
«У нас в Дагестане встречать гостей – святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть, на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем – он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», – рассказал Хабиб журналистам LIFE
- Ранее тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов предложил Макгрегору посетить Дагестан.
- Конор пока не ответил на приглашение.
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