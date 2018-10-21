Getty Images

Хабиб Нурмагомедов – о визите Макгрегора в Дагестан: «Покажем борцовский зал – он бороться не умеет»

Хабиб – о визите Макгрегора в Дагестан: «Покажем борцовский зал – он бороться не умеет»
Eurosport

49 мин. назад

Завершил спич очень даже дружелюбно.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как встретил бы ирландца Конора Макгрегора на родине.

«У нас в Дагестане встречать гостей – святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть, на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем – он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», – рассказал Хабиб журналистам LIFE

  • Ранее тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов предложил Макгрегору посетить Дагестан.
  • Конор пока не ответил на приглашение.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 151 просмотров3 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 284 просмотровВчера в 12:22
А еще вам может понравиться