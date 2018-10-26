Артем Лобов – о реванше Хабиба Нурмагомедова и Конора: «Макгрегор – мужик. Дайте ему побороться»

Боец команды Конора Макгрегора прокомментировал гипотетическую возможность реванша ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, это тот бой, который имеет смысл. Конор уделал всех в UFC по прибыли, включая Хабиба, так почему бы не дать ему реванш? Макгрегор – парень, который всегда брался за бои, даже когда ему постоянно меняли соперников. Без проблем – даже бровью ни разу не повел. Никогда в жизни не выпадал из тренировочного цикла. Настоящий боец. Боец всех бойцов. Мужик. Дайте ему побороться.

Разумеется, для такого боя нужна хорошая подготовка. Это не простой противник. Он [Макгрегор] совершил ряд ошибок, которые нужно исправить. Не нужно торопиться», – рассказал Артем Лобов MMA Junkie.

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоялся ночью 7 октября, Хабиб победил в четвертом раунде, применив удушающий.

После поединка Конор заявил, что готов к реваншу.

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