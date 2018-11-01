Президент UFC Дэйна Уайт: «Надеюсь, что Хабиба Нурмагомедова отстранят максимум на полгода»

Президент UFC Дэйна Уайт надеется, что Хабиб Нурмагомедов отделается небольшой дисквалификацией за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

«UFC не влияет на процесс – все в руках комиссии. Слушание пройдет в декабре. Надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода», – цитирует Уайта Sports Illustrated.

Бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанца, прыжком Хабиба в зал со зрителями и стихийной дракой между командами двух бойцов.

Теперь у Хабиба 27 побед из 27 возможных.

Сам Нурмагомедов грозится уходом из UFC в случае отстранения его спарринг-партнера Зубайры Тухугова.

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