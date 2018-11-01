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Президент UFC Дэйна Уайт: «Надеюсь, что Хабиба Нурмагомедова отстранят максимум на полгода»
Глава промоушна не хочет надолго терять главную звезду.
Президент UFC Дэйна Уайт надеется, что Хабиб Нурмагомедов отделается небольшой дисквалификацией за потасовку после боя с Конором Макгрегором.
«UFC не влияет на процесс – все в руках комиссии. Слушание пройдет в декабре. Надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода», – цитирует Уайта Sports Illustrated.
- Бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанца, прыжком Хабиба в зал со зрителями и стихийной дракой между командами двух бойцов.
- Теперь у Хабиба 27 побед из 27 возможных.
- Сам Нурмагомедов грозится уходом из UFC в случае отстранения его спарринг-партнера Зубайры Тухугова.
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