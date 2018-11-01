Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт: «Надеюсь, что Хабиба Нурмагомедова отстранят максимум на полгода»

Уайт: «Надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода»
Eurosport

60 мин. назад

Глава промоушна не хочет надолго терять главную звезду.

Президент UFC Дэйна Уайт надеется, что Хабиб Нурмагомедов отделается небольшой дисквалификацией за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

«UFC не влияет на процесс – все в руках комиссии. Слушание пройдет в декабре. Надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода», – цитирует Уайта Sports Illustrated.

  • Бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанца, прыжком Хабиба в зал со зрителями и стихийной дракой между командами двух бойцов.
  • Теперь у Хабиба 27 побед из 27 возможных.
  • Сам Нурмагомедов грозится уходом из UFC в случае отстранения его спарринг-партнера Зубайры Тухугова.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
Популярные видео
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
 251 просмотров3 ч
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
 709 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться