Комиссия Невады продлила отстранение участников драки после боя Макгрегор – Нурмагомедов

Главный поединок года в UFC состоялся больше месяца назад, а его серьезные последствия тянутся по сегодняшний день.

Дела Зубайры Тухугова, Абубакара Нурмагомедова (оба – из команды Хабиба) и Диллона Дэвиса (команда Конора) будут рассмотрены лишь в декабре или январе. При этом срок продленной дисквалификации не уточняется. О решении комиссии штата Невада сообщается на сайте MMA Junkie.

Слушания комиссии, куда обязаны явиться Макгрегор и Нурмагомедов, назначены на 10 декабря.

Комиссия расследует дело о массовой драке, разгоревшейся после боя за титул чемпиона UFC в легком весе в ночь с 6 на 7 октября.

Спарринг-партнер Макгрегора Диллон Дэвис провоцировал Хабиба Нурмагомедова, а Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов набросились на ирландского бойца.

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