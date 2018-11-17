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Отец Хабиба Нурмагомедова: «Нам интересен бой с Конором Макгрегором по правилам бокса»

Отец Хабиба: «Нам интересен бой с Конором по правилам бокса»
Eurosport

37 мин. назад

Нас ждет очередной бой века.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил о возможности проведения еще одного боя с Конором Макгрегором.

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить.

Он способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере.

Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение, на кону стоял чемпионский пояс и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали», – цитируют отца спортсмена «Известия».

  • По правилам ММА Хабиб победил в четырех раундах.
  • Перед Конором Нурмагомедов, возможно, поспаррингуется с Флойдом Мейуэзером.
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