Getty Images
Отец Хабиба Нурмагомедова: «Нам интересен бой с Конором Макгрегором по правилам бокса»
Нас ждет очередной бой века.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил о возможности проведения еще одного боя с Конором Макгрегором.
«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить.
Он способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере.
Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение, на кону стоял чемпионский пояс и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали», – цитируют отца спортсмена «Известия».
- По правилам ММА Хабиб победил в четырех раундах.
- Перед Конором Нурмагомедов, возможно, поспаррингуется с Флойдом Мейуэзером.