Бокс Конора и Хабиба – шикарная идея. Шансы равны, а денег и славы будет еще больше

Эйфория в лагере Хабиба длилась полтора месяца. После измельчения Конора боец занимался клоунадой: примеривался к рестлингу, вызывал Флойда, называл себя королем джунглей и параллельно ругался с UFC. Весь этот экшн прокачал инстаграм дагестанца в два раза (в России круче только Бузова), но пора возвращаться в реальность и думать о карьере.

С UFC все понятно: там Нурмагомедова простят (может, лишь слегка оштрафуют), предупредят и поставят драться с Тони Фергюсоном. Но Хабибу этого явно мало – он почувствовал, какой приятной может быть слава и как мощно она монетизируется.

Тут на помощь пришел отец, Абдулманап Нурмагомедов. Совсем недавно он выкатил поразительно здравую идею – провести реванш с Конором, но по правилам бокса. Макгрегору надо соглашаться, Хабибу тоже не стоит кокетничать и сливаться. Ниже – куча причин, почему эти парни должны встретиться на ринге, а не в октагоне.

Зачем бокс Конору?

Ирландец на удивление адекватно проанализировал поражение: выдержал паузу, пересмотрел бой, а затем взвешенно разложил все раунды в инстаграме. Разумеется, пост Макгрегора закончился словами о том, что он обязательно вернется и будет только сильнее, но Конор явно понимает: в нынешних условиях у него нет ни шансика против Хабиба.

Правила в UFC идеальны для борцов, а Ноториусу банально не хватает школы, чтобы достойно сражаться против Нурмагомедова. Остается либо рассчитывать на терпение (сомнительно, учитывая, что Мистер Мак сдался два раза за два года), либо верить в лаки-панч (несерьезная тактика).

МакгрегорGetty Images

Зато в боксе все иначе. У Конора есть и поставленный удар, и реально бесценный опыт – ирландец уже готовился к Флойду и прекрасно знает, как распределять силы и как вообще вести себя в ринге. Скорее всего, если бой правда организуют, Макгрегор будет фаворитом у букмекеров. Осталось лишь сделать шаг навстречу, затем уломать Дэйну Уайта (он точно не в восторге от предложения Абдулманапа) и можно промоутировать новую битву века.

Зачем бокс Хабибу?

Махач Нурмагомедова и Мэйуэзера откладывается, причем навечно. Флойд сказал, что хочет боксировать, а Хабиб совсем никак не отреагировал: наверное, дагестанец понял, что разменивать статус непобежденного на гору золота – так себе стратегия.

С другой стороны, и Нурмагомедов, и его менеджеры, и его окружение понимают: сейчас идеальный момент, чтобы обеспечить себя кэшем на всю жизнь. И раз UFC зажимает миллионы долларов, отстраняет друзей Хабиба и вообще предлагает посредственные (на фоне Конора) гонорары, нужно идти куда-то еще.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

Бокс против Макгрегора – самое яркое, что еще может случиться в дальнейшей карьере Нурмагомедова. За один выход в ринг (даже если рухнет на третьей секунде) он заработает больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но самое главное, что Конора вполне можно отлупить еще разок.

Весь третий раунд их первой встречи Хабиб провел в стойке, и, хотя судьи отдали победу Ноториусу, дагестанец смотрелся крайне достойно. Соответственно, в десятиунцовых перчатках (их дают при весе от 69,9 кг) Нурмагомедов может и сдержать, и поколотить Макгрегора. Многое решит выносливость, а она круче у Хабиба. То есть на самом деле шансы равны, особенно если вспомнить, как внимательно, ответственно и дотошно готовится к боям чемпион UFC.

Зачем бокс всем нам?

Потому что это море огня. Ядерный пресс-тур по всему миру, лавина трештока, бесперебойная реклама ирландского вискаря, миллион провокаций от команды Хабиба, бешеные гонорары, сумасшедшая дуэль взглядов и феерически зрелищный 12-раундовый бой, в котором не будет борьбы, зато однозначно найдется место для кувалдических ударов.

В октябре мы увидели, кто круче борется – тут вопросов уже нет. Зато в новом бою мы узнаем, кто действительно сильнее в мужской драке – и тут интриг еще полно.

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