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Хабиб Нурмагомедов: «Прыгнул на Дэниса, потому что тренеры Макгрегора были слишком старыми»

Хабиб: «Прыгнул на Дэниса, потому что тренеры Макгрегора были слишком старыми»
Eurosport

59 мин. назад

Раньше он говорил иное.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему после боя с Конором Макгрегором он подрался с членом команды ирландца Диллоном Дэнисом.

«Я не слышал, что говорил Дэнис во время боя. Я прыгнул на Дэниса потому, что находящиеся в другом углу члены команды Конора и тренеры были слишком старыми. Он почти мой ровесник, поэтому я пошел на него», – цитирует Хабиба MMA Junkie.

  • Ранее Хабиб заявлял, что слышал, как Дэнис оскорблял его во время поединка.
  • Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а после устроил потасовку, последствия которой до сих пор разбирает атлетическая комиссия Невады.
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