Хабиб Нурмагомедов: «Прыгнул на Дэниса, потому что тренеры Макгрегора были слишком старыми»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему после боя с Конором Макгрегором он подрался с членом команды ирландца Диллоном Дэнисом.

«Я не слышал, что говорил Дэнис во время боя. Я прыгнул на Дэниса потому, что находящиеся в другом углу члены команды Конора и тренеры были слишком старыми. Он почти мой ровесник, поэтому я пошел на него», – цитирует Хабиба MMA Junkie.

Ранее Хабиб заявлял, что слышал, как Дэнис оскорблял его во время поединка.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а после устроил потасовку, последствия которой до сих пор разбирает атлетическая комиссия Невады.

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