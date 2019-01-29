Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор пришли к мировому соглашению с комиссией Невады

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор не приедут на слушания по делу о драке после их боя в октябре 2018 года.

Оба бойца пришли к мировому соглашению с Атлетической комиссией Невады. Условия соглашения не уточняются, но известно, что они не повлияют на наказания бойцов. Брат Хабиба Абубакар и Зубайра Тухугов также не посетят слушание, сообщает MMA Junkie.

Заседание состоится во вторник 29 января.

Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а после устроил потасовку, последствия которой до сих пор и разбирает комиссия.

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