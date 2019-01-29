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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор пришли к мировому соглашению с комиссией Невады

Хабиб и Конор пришли к мировому соглашению с комиссией Невады
Eurosport

38 мин. назад

На слушания они не приедут.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор не приедут на слушания по делу о драке после их боя в октябре 2018 года.

Оба бойца пришли к мировому соглашению с Атлетической комиссией Невады. Условия соглашения не уточняются, но известно, что они не повлияют на наказания бойцов. Брат Хабиба Абубакар и Зубайра Тухугов также не посетят слушание, сообщает MMA Junkie.

  • Заседание состоится во вторник 29 января.
  • Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а после устроил потасовку, последствия которой до сих пор и разбирает комиссия.
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